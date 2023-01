CdM 2022, Argentine : Lionel Messi revient sur son accrochage avec Wout Weghorst

La suite après cette publicité

La scène était devenue une tendance pendant tout le Mondial 2022. Après la victoire de l’Argentine contre les Pays-Bas, en quarts de finale, Lionel Messi avait chambré l’équipe néerlandaise après la qualification et s’en était pris à Wout Weghorst, l’attaquant oranje. Mais dans une interview sur le podcast Perros de la Calle, Lionel Messi avoue regretter ses gestes.

«Je n’y ai pas réfléchi, c’est sorti tout seul sur le moment. Je savais tout ce qui avait été dit avant le match, ce qu’il (Van Gaal) avait dit. Certains de mes coéquipiers m’ont même dit "Tu as vu ce qu’il a dit", exprès. Eh bien, maintenant que tout est fini, j’avoue que je n’aime pas ce que j’ai fait, je n’aime pas les "casse-toi" et tout ça. Mais bon, ce sont des moments avec beaucoup de tension, de nervosité et tout se passe très vite. Vous réagissez, mais rien n’était prévu. C’est arrivé comme ça. Je n’aime pas laisser cette image de moi, mais ce sont des choses qui arrivent», a avoué le Champion du monde 2022.

