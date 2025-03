OL : Paulo Fonseca a écrit une lettre aux arbitres

L’agression de Benoît Millot par Paulo Fonseca a succédé au pétage de plombs de Pablo Longoria, détériorant une nouvelle fois l’image de la Ligue 1. Depuis, l’Olympique Lyonnais a confirmé, par la voix de son DG Laurent Prud’homme, que l’entraîneur portugais allait être sanctionné (financièrement). Mais chez les Gones, on ne s’arrête pas là. En attendant de passer devant la commission de discipline de la LFP, Fonseca a écrit une lettre aux arbitres pour s’excuser une nouvelle fois. Une lettre dont le contenu a été dévoilé.

«Tout d’abord, je tiens à présenter mes plus sincères excuses à l’arbitre Benoît Millot et à son équipe pour mon comportement dimanche. J’assume l’entière responsabilité de mon erreur sans vouloir inventer une quelconque excuse à ce geste irréfléchi. (…) Je regrette d’avoir eu une attitude contraire à ce que sont mes principes de vie. Je vous garantis que malgré l’agressivité avec laquelle j’ai parlé à M. Millot, il n’y a jamais eu d’autre intention que d’exprimer à tort mon mécontentement. Je tiens également à m’excuser auprès de la commission des arbitres et de la Ligue 1», peut-on lire dans le texte dévoilé par L’Equipe. À noter que le Lusitanuen a également proposé à la direction de l’arbitrage de se soumettre à des travaux d’intérêt général en allant rencontrer des arbitres de la région lyonnaise.