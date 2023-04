MLS : Dante Vanzeir reconnait, s’excuse et se met en retrait après avoir tenu des propos racistes

Arrivé aux New York Red Bulls en provenance de l’Union Saint-Gilloise au début du mois de février dernier, Dante Vanzeir a vécu sa première titularisation ce dimanche avec le club basé en MLS. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu. En effet, lors de la rencontre face aux San Jose Earthquakes, la partie a dû être interrompue pendant plusieurs minutes en deuxième période à la suite d’une altercation entre l’international belge (une sélection) et Jeremy Ebobisse. L’attaquant de San Jose avait alors déclaré à l’arbitre du match avoir entendu des propos à caractère raciste sans désigner un joueur. En marge de la rencontre, Dante Vanzeir a reconnu, de lui même, avoir tenu ses insultes au moment de l’altercation avec Jeremy Ebobisse. L’attaquant belge des New York Red Bulls s’est également excusé dans un long message publié sur son compte Twitter.

«Je tiens à m’excuser sincèrement auprès des joueurs des Earthquakes (…) Je tiens également à m’excuser auprès de mes coéquipiers, de mes entraîneurs, de l’organisation et de nos supporters. J’ai commis une erreur et je prendrai toutes les mesures nécessaires pour me repentir. J’accepte l’entière responsabilité de mes actes. Je n’avais pas l’intention de blesser ou d’offenser avec mon langage, mais je sais que je l’ai fait et j’en suis profondément désolé», a notamment écrit l’international belge. L’entraîneur des New York Red Bulls, Gerhard Struber, s’est également excusé pour ne pas avoir sorti Dante Veizer plus tôt dans la partie (il a été remplacé à la 86ème minute de jeu). «J’ai pris la décision qui me semblait la meilleure compte tenu des informations dont je disposais à ce moment-là. Bien qu’il y ait eu beaucoup d’incertitudes à ce moment-là, avec les informations que je connais maintenant, la bonne décision aurait été de retirer immédiatement Dante Vanzeir du match». Enfin, selon un communiqué du club des New York Red Bulls publié sur leurs réseaux sociaux, le joueur belge a annoncé à ses coéquipiers qu’il se mettait en retrait de l’équipe première jusqu’à nouvel ordre pour leur éviter d’éventuels problèmes.

