Real Sociedad - Real Madrid : les compositions sont tombées

La Liga se poursuit pour le compte de la 16e journée avec un match entre la Real Sociedad et le Real Madrid. A domicile, les Basques s'organisent en 4-4-2 avec Alex Remiro dans les cages. Devant lui, Andoni Gorosabel, Igor Zubeldia, Robin Le Normand et Diego Rico prennent place. Martin Zubimendi et Ander Guevara assurent le double pivot tandis que Mikel Oyarzabal et Adnan Januzaj prennent les ailes. Enfin, Alexander Sörloth et Adnan Januzaj sont associés en attaque.

De son côté, le Real Madrid s'articule dans un 4-3-3 avec Thibaut Courtois comme dernier rempart. Devant lui, Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba et Ferland Mendy se positionnent en défense. Affublé du rôle de sentinelle, Casemiro est épaulé par Toni Kroos et Luka Modric dans l'entrejeu. Enfin, le trio offensif voit les présences de Rodrygo Goes, Karim Benzema et Vinicius Junior.

Les compositions

Real Sociedad : Remiro - Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Rico - Portu, Zubimendi, Guevara, Oyarzabal - Isak, Sörloth

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Mendy - Kroos, Casemiro, Modric - Rodrygo, Benzema, Vinicius