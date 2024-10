PSG : c’est tendu chez les féminines…

Co-leader du classement de la D1 Arkema avec l’Olympique Lyonnais (4 victoires en autant de matches), l’équipe féminine du Paris Saint-Germain est repartie pour une année à tenter de faire chuter les Fenottes de leur trône. Le tout dans une ambiance loin d’être joyeuse. Sur le terrain, les Parisiennes ont reçu un énorme coup de massue en étant éliminées de la Ligue des Champions, avant même le début de la phase de poules.

Ce matin, L’Équipe nous apprend que ce n’est pas la joie non plus en coulisses. Les choses ont commencé à tourner au vinaigre dès l’été dernier, à l’occasion du stage du PSG en Australie. Un incident aurait impliqué Grace Geyoro à son nouvel entraîneur, Fabrice Abriel. Capitaine emblématique du club, l’internationale française aurait souhaité s’entretenir avec son coach afin de savoir si elle conservait le brassard. Visiblement mécontente d’avoir appris que son coach n’avait pas encore tranché, Geyoro aurait alors lancé à Abriel qu’il devrait en « assumer les conséquences » si le brassard lui était retiré.

C’est la soupe à la grimace au PSG

Une réponse que l’entraîneur a prise pour des menaces, avant d’en référer à ses supérieurs. Paris a tenté de calmer le jeu entre les parties, mais Abriel aurait été étonné de voir qu’aucune sanction n’avait été prise contre sa joueuse. Depuis, c’est finalement Paulina Dudek qui a hérité du statut de capitaine. Mais ce n’est pas tout. L’Équipe ajoute qu’il y a également de l’eau dans le gaz entre certaines joueuses ainsi qu’entre des joueuses et certains membres de la direction.

Ainsi, l’attaquante vedette Marie-Antoinette Katoto ne parlerait quasiment plus au directeur sportif Angelo Castellazzi, ni à son adjointe, Sabrina Delannoy. De plus, un grand nombre de joueuses regrettent le départ du coach Jocelyn Prêcheur. Enfin, même certaines recrues ont des griefs, notamment vis-à-vis du staff à qui elles reprochent un manque d’écoute et de dialogue. Ambiance…