D1 Arkema : l’OL surclasse le PSG et remporte son 18e titre

Les affrontements entre l’OL et le PSG sont généralement le choc des saisons de D1 Arkema depuis plus d’une décennie. Pour autant, les Lyonnaises prennent habituellement l’ascendant sur des Parisiennes en perte de vitesse depuis quelques années. Encore une fois, pour la première finale de l’histoire de D1 Arkema, l’OL apparaissait comme le grand favori de la rencontre de ce vendredi. Cette saison, elles ont terminé invaincues en saison régulière (20 victoires, 2 nuls). Pour finir en beauté, les Fenottes avaient pour but de l’emporter encore pour aller chercher un 18e titre de championnes de France.

La suite après cette publicité

Pour y parvenir, Joe Monterrubio a décidé de sortir l’artillerie lourde. Un choix qui s’est avéré payant car les Lyonnaises, face à leurs supporters au Groupama Stadium, ont rapidement pris l’ascendant dans le jeu. Dès la quatrième minute de jeu, Kadidiatou Diani s’est procuré une grosse occasion et aurait pu ouvrir le score face à son ancien club sans une parade de Earps (4e). Finalement, après une première période de domination, l’OL a ouvert le score juste avant la pause. Trouvé dans la profondeur par Heaps, Melchie Dumornay n’a laissé aucune chance à Mary Earps d’une belle frappe sèche (1-0, 45+2e).

Kadidiatou Diani et Wendie Renard scellent le 18e titre de l’OL

Au retour des vestiaires, les occasions ont été plus rares. Malgré un sursaut d’orgueil des visiteuses, l’OL a su tenir le cap et a proposé la meilleure partition collective du soir. Bien plus entreprenantes, les Lyonnaises ont rapidement pris l’ascendant et ont poussé pour prendre le large au tableau d’affichage. La récompense est finalement venue en fin de match. Trouvé dans l’axe, Diani a provoqué et s’est frayé un chemin jusqu’aux abords de la surface adverse.

La suite après cette publicité

Finalement, grâce à la déviation malheureuse de Dudek, Diani a trompé Earps pour permettre de filer la victoire. Après une main de cette même Dudek, malheureuse ce soir, dans le temps additionnel, Wendie Renard a entériné le large succès des siennes sur penalty (3-0, 90+3e) et a permis à l’OL de remporter son 18e titre de championnes de France. Une récompense juste après une saison extraordinaire en championnat.