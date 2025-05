Le PSV Eindhoven est sacré champion des Pays-Bas

Ce dimanche avait lieu la 34e et dernière journée de championnat aux Pays-Bas. Elle intervenait quelques jours après l’immense désillusion de l’Ajax Amsterdam qui avait galvaudé une avance de 9 points pour au final se retrouver un point derrière le PSV Eindhoven. Et la lutte entre les deux clubs s’est poursuivie jusqu’au bout. Le PSV Eindhoven a ouvert le score en premier contre le Sparta Rotterdam grâce à Ivan Perisic (1-0, 27e) et dans la foulée l’Ajax Amsterdam a trouvé la faille contre Twente via Jordan Henderson (1-0, 28e).

Le PSV Eindhoven a pourtant vu le titre lui échapper quand Gjivai Zechiel a égalisé (1-1, 52e) mais six minutes plus tard Luuk de Jong a remis les Boeren devant (2-1, 58e). Mieux, l’équipe de Peter Bosz s’est donné de l’air en fin de match grâce à Malik Tillman (3-1, 84e). Le but de Wout Weghorst pour l’Ajax Amsterdam (2-0, 90e +1) est anecdotique. Le PSV Eindhoven remporte ainsi son 26e titre de champion des Pays-Bas devant l’Ajax Amsterdam et conserve son statut de champion. Les Godenzonen restent les plus sacrés aux Pays-Bas avec 36 trophées de champion national. Le podium est complété par le Feyenoord qui termine au troisième rang et disputera les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Quatrième, Utrecht ira en barrages de Ligue Europa.