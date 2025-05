Droits TV : Philippe Diallo est très optimiste pour le football français !

Lors de la dernière réunion de la Fédération française de football, Philippe Diallo, entouré de Marie Barsacq, a dévoilé plusieurs annonces majeures pour l’avenir du football français. L’annonce la plus marquante reste la disparition prochaine de la Ligue de football professionnel (LFP), dont les missions seront progressivement réintégrées au sein de la FFF, dans une volonté de simplification et de recentralisation des instances. Philippe Diallo a également insisté sur le besoin de renforcer la structuration du football amateur, d’améliorer les formations, et de mieux encadrer les pratiques fédérales. De son côté, Marie Barsacq a présenté une feuille de route tournée vers le développement, l’innovation et l’inclusion, avec un accent particulier sur le football féminin, le futsal et la diversité des publics. Cette réunion a marqué une volonté claire de tourner la page des divisions internes et de poser les bases d’un nouveau modèle, plus cohérent et plus ambitieux, pour le football français, inspiré notamment de la Premier League :« notre football est dans l’urgence. ce n’est pas de la cosmétique, c’est un projet de rupture, innovant qui vise à mettre les conditions d’un futur rebond du football professionnel. Ce n’est pas une question d’hommes, mais d’architecture. Je propose des visions, une alternative, et ce que je fais, là, aurait dû être fait par la Ligue. C’est elle qui aurait dû mener ce débat pour savoir comment sortir de la crise. Je me suis aperçu que ce n’était pas possible parce qu’il y avait trop de dissensions, alors je prends mes responsabilités», avait-il affirmé.

La saison 2024-2025 s’est conclue ce week-end sur DAZN, avec notamment le titre du PSG, la qualification de l’OM pour la Ligue des Champions, l’incroyable scénario positif pour Le Havre, la débâcle de Monaco contre Lens, le ticket européen in-extremis de l’OL et la relégation de Saint-Étienne. Pourtant, l’incertitude demeure quant à la chaîne qui diffusera les prochains matchs. Face à cette situation, Philippe Diallo s’est engagé non seulement à clarifier rapidement le dossier, mais aussi à renforcer la lutte contre le piratage, un enjeu central pour la viabilité du futur modèle économique. Invité ce lundi de l’émission "l’After Foot" sur RMC, Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, s’est voulu rassurant concernant l’avenir des droits TV de la Ligue 1. Alors que le contrat avec DAZN touche à sa fin, il a affirmé que plusieurs diffuseurs se montraient déjà intéressés pour la saison prochaine. Le dirigeant de 61 ans a également souligné sa volonté de proposer un abonnement à un "prix raisonnable", dans un contexte marqué par la nécessité de reconquérir les abonnés.

Diallo veut y croire

En parallèle, des discussions sont en cours pour désigner le successeur de DAZN en tant que diffuseur de la Ligue 1. Malgré les turbulences actuelles, le championnat continue d’attirer l’attention de plusieurs chaînes, notamment autour d’un possible projet de chaîne dédiée sous la houlette de Nicolas de Tavernost : «on vient de nommer Nicolas De Tavernost à la tête de LFP Media, la structure qui gère les droits audiovisuels. Et il a jusqu’à la fin du mois de mai pour discuter avec les différents opérateurs. Nicolas De Tavernost voit tout le monde actuellement. Et ce qui est assez réjouissant, c’est qu’il y a énormément de candidats. Ça montre que notre championnat est parfois sous-estimé. Quand vous suivez le championnat, vous voyez de bonnes équipes, de bons joueurs. De ce point de vue-là, la France est parfois sous-estimée. On a quasiment 28.000 spectateurs de moyenne. Des stades que personne n’a par exemple en Italie. Une formation qui reste l’une des meilleures du monde, avec des joueurs qui sont dans les meilleures équipes du monde».

Avant même que le futur diffuseur ne soit officiellement connu, Philippe Diallo assure que les prix appliqués par DAZN seront revus à la baisse, afin de mettre fin à la crise provoquée par des tarifs jugés excessifs. À plus long terme, une chaîne unique pourrait voir le jour, rassemblant l’ensemble du football français sous un seul abonnement, même si ce projet reste encore à l’état d’idée : «il y a eu lors du lancement certainement une erreur au niveau des tarifs. Aujourd’hui, je pense que personne n’est prêt à payer 39,90 euros pour voir le championnat, ça n’existe nulle part. Il y a certainement eu une erreur sur la tarification du marché. Et on va la corriger. C’est pour ça que je fais confiance à Nicolas De Tavernost, c’est un grand professionnel. Il a dirigé longtemps une grande chaîne de télé (M6) et il connaît ça par cœur. Aujourd’hui, une des orientations fortes de la Ligue c’est de créer une chaîne de demain. Le football, malgré tout ce qui se passe, reste quand même formidablement populaire».

Avec une vision tournée vers un accès plus large et plus inclusif au football français, Philippe Diallo esquisse les contours d’un modèle unifié qui pourrait transformer l’expérience des supporters : «pour l’instant, le travail se fait autour de la Ligue 1, parce que c’est le produit phare. Mais avoir quelque chose qui permet à un fan de foot peut-être demain de voir des sélections de jeunes, du foot féminin, du futsal, le foot français dans son ensemble, je pense que ça peut avoir du sens. Je laisse les experts qui sont à l’œuvre aujourd’hui à la Ligue nous présenter des projets. Mais à terme, il y a peut-être du sens dans cette approche pour permettre d’avoir accès à tout le football dans sa diversité. Ce sont des dizaines de millions de gens qui aiment le football. Donc si on leur donne un accès où vous avez tout, à un prix attractif, raisonnable, qui correspond à leurs capacités, je pense qu’il y a une capacité importante de rebond. Et peut-être que les abonnés qu’on n’a pas eus là, peut-être que demain, on fera mieux». Après les tempêtes et les incertitudes, la Ligue 1 s’apprête à écrire un nouveau chapitre, portée par l’espoir d’un renouveau où le soleil pourrait enfin briller sur un football français rassemblé, apaisé et tourné vers l’avenir.