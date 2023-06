LaLiga change ses règles pour le mercato !

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone est bien placé pour le savoir. Vous avez beau être l’un des clubs les plus mythiques du championnat espagnol, personne ne déroge aux règles financières de LaLiga. Englué dans une crise financière depuis la fin de l’ère Bartomeu, le club catalan ne peut toujours pas enregistrer les recrues comme il le souhaite.

Mais attention, car les médias espagnols affirment en choeur que LaLiga a accepté de modifier ses règles pour le mercato. De nouvelles censées aider les formations ayant dépassé les limites de leur masse salariale à recruter. Et ça, le Barça y est forcément très attentif. Mais en quoi consistent ces changements ? Voici la réponse.

Aider les clubs en difficulté financière

AS nous apprend que, désormais, les clubs pourront réutiliser (en salaires et recrutement) jusqu’à 50% de la somme économisée. Auparavant, ce pourcentage était de 40% maximum. Pour mieux comprendre : si une équipe réalise 10 M€ d’économies, elle pourra réutiliser 5 M€ (contre 4 M€ auparavant). Et ce n’est pas tout. Si le montant de l’économie réalisée correspond à plus de 5% de la masse salariale de l’équipe, le pourcentage passera à 60%.

Un petit coup de pouce qui n’est pas le seul. Deux autres modifications ont été apportées. La somme totale des économies réalisées ne pourra pas compter pour plus de 60% de l’excédent en début de saison. Avant, c’était 40%. Enfin, LaLiga a fait savoir que les clubs pouvaient réutiliser 20% au maximum d’une plus-value générée sur une vente de joueur. Ce pourcentage passe à 30% si le joueur vendu occupait plus de 5% de la masse salariale du club.