América : Richard Sanchez proposé à deux clubs de L1

Cadre du Club América au Mexique (95 apparitions toutes compétitions confondues avec l'América, 9 réalisations et 17 passes décisives), où il évolue depuis 2019 et son arrivée en provenance d'Olimpia, Richard Sanchez (26 ans) a, selon nos informations, été proposé à plusieurs clubs en Europe, parmi lesquels la Fiorentina. Mais son profil a surtout été soumis à Lille et l'AS Monaco en Ligue 1.

Le milieu international paraguayen (28 sélections, 1 but) affiche un gros volume de jeu, possède un pied droit très précis et se distingue aussi par sa maîtrise certaine des coups de pieds arrêtés. De quoi peut-être convaincre l'une des écuries en question, qui risquent de connaître des changements au milieu cet été (départ annoncé d'Aurélien Tchouameni en Principauté, Renato Sanches envoyé dans toute l'Europe chez les Dogues tandis que Xeka arrive en fin de contrat) ? Affaire à suivre.