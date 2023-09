Liga : le Real Madrid déjoue tous les pronostics

La suite après cette publicité

Cinq victoires en cinq matchs, et une place de leader de la Liga en solitaire. Rien de bien étonnant ou de hors du commun pour le Real Madrid diront certains, puisque les Merengues sont justement attendus dans ces registres là tous les ans. Mais quand on sait à quel point l’été madrilène a été animé, ils n’étaient pas nombreux à s’attendre à des débuts en fanfare. Il y a quelques semaines encore, la tendance était même plutôt pessimiste du côté de Madrid.

Certes, un joueur du calibre de Jude Bellingham était arrivé en début d’été, mais les Madrilènes avaient perdu Karim Benzema. Sur le papier, les Merengues affichaient - et affichent encore - un effectif assez limité dans le secteur offensif, avec Joselu comme seul véritable numéro 9, et très peu d’alternatives à Rodrygo et Vinicius Junior. Un secteur offensif loin d’être au niveau d’un tel club, pour beaucoup d’observateurs madrilènes. Puis, il y a eu cette grave blessure de Thibaut Courtois avant le début du championnat, et celle d’Éder Militão lors de la première rencontre. Puis, il y a aussi eu ce nouveau système mis en place par Carlo Ancelotti, avec un 4-4-2 losange avec un duo Rodrygo-Vinicius en guise de références offensives, qui ne semblait pas convaincre grand monde…

C’est convaincant

Quelques semaines plus tard, le bilan est en revanche pratiquement parfait. Les Madrilènes ont remporté leurs cinq premiers duels de Liga, et ce alors qu’ils ont eu des matchs compliqués, comme ce déplacement à Bilbao lors de la première journée, ou ce duel face à la Real Sociedad dimanche soir. Tout n’est pas parfait bien sûr - il y a notamment quelques lacunes en défense encore - mais l’équipe de Carlo Ancelotti est au niveau attendu. Portée par un Jude Bellingham très en forme, bien qu’un peu en dessous dimanche, les Madrilènes se sont très bien adaptés à ce nouveau système et à l’absence d’un Benzema présent dans l’équipe depuis plus de 10 ans.

Il faudra évidemment confirmer lors des grosses échéances, en Europe notamment, mais pour l’instant, c’est bien parti. En plus de Bellingham, l’entraîneur italien peut compter sur d’autres joueurs en forme, comme Eduardo Camavinga ou Fede Valverde. Joselu est pour l’instant en train de marquer des points, et a inscrit deux buts décisifs lors des deux dernières sorties de son équipe. Le Real Madrid tourne à plein régime et le Barça est prévenu : il sera très difficile de défendre son titre de champion cette saison !