Barça : la somme dingue que va proposer le Bayern pour Ronald Araujo

Depuis le début du mois de janvier, les médias allemands et espagnols sont unanimes sur l’intérêt du Bayern Munich pour Ronald Araujo. Thomas Tuchel est très fan du défenseur uruguayen du FC Barcelone et a demandé à sa direction de faire les efforts nécessaires pour le recruter. Comme l’indique AS, le coach allemand a été entendu par ses supérieurs…

Le média espagnol explique que le Bayern va aller jusqu’à mettre 100 millions d’euros sur la table pour le défenseur de 24 ans. Une offre arrivera bientôt sur le bureau de la direction catalane. Cette dernière n’est a priori pas vendeuse, tout comme le joueur n’a pas spécialement envie de partir, mais un tel chèque pourrait logiquement faire réfléchir tout le monde…