Brésil : la liste de Tite pour les éliminatoires du Mondial 2022 avec Dani Alves !

Alors que la plupart des regards seront tournés vers l'Euro, d'autres sélections vont avoir différentes échéances plus ou moins importantes. Du côté de l'Amérique du Sud, le Brésil va avoir fort à faire avec deux matches comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 avant de disputer la Copa America. Après avoir défié l'Equateur (4 juin) et le Paraguay (8 juin), la Seleção participera donc à la Copa qui débutera six jours plus tard.

Pour ces matches ô combien importants, qui devaient avoir lieu en mars avant d'être reportés, Tite a donc dû choisir ses joueurs et le sélectionneur brésilien vient justement de dévoiler sa liste pour les matches de qualification pour le prochain Mondial. L'occasion pour les joueurs de marquer des points en vue de la Copa America, dont la liste sera dévoilée le 10 juin. Et il y a quelques surprises dans celle-ci.

Grande première pour Lucas Veríssimo, Fred aussi de retour

Concernant les gardiens, Tite n'a rien changé par rapport aux convocations de novembre dernier. Mais en défense, il y a de la nouveauté puisque Dani Alves, 38 ans et qui n'avait plus été convoqué depuis 2019, est de retour en sélection. Lucas Verissimo, qui évolue au Benfica Lisbonne, est lui appelé pour la première fois, à 25 ans. Mais ce n'est pas tout car il y a aussi de bonnes nouvelles au milieu.

Absent de la sélection depuis 2018, le joueur de Manchester United Fred est de retour. Présent dans la liste en novembre mais blessé depuis plusieurs mois, Philippe Coutinho est lui logiquement absent sur le plan offensif. Avec ses joueurs, Tite espère donc faire le plein de points, et de confiance, dans ces qualifications pour le Mondial 2022 pour conforter sa première place, la Seleção comptant actuellement deux points de plus que l'Argentine.

La liste de la Seleção (24 joueurs) :

Gardiens : Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras)

Défenseurs : Dani Alves (Sao Paulo), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Renan Lodi (Atlético de Madrid), Eder Militao (Real Madrid), L. Verissimo (Benfica), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea)

Milieux : Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Lucas Paqueta (OL), Douglas Luiz (Aston Villa), Everton Ribeiro (Flamengo)

Attaquants : Everton (Benfica), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Barbosa (Flamengo), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar (PSG), Richarlison (Everton), Vincius Jr (Real Madrid)