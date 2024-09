Ligue 1 : Nantes se fait punir par Reims, Toulouse s’offre sa première victoire

Ce dimanche, la 4e journée de Ligue 1 se poursuivait. Toujours pas de multiplex pour DAZN, mais trois rencontres diffusées simultanément. Dans ces rencontres de 17h, le match opposant Nantes et Reims ressemblait quand même à l’affiche la plus alléchante. Auteurs d’un début de saison remarquable, les Canaris sont encore invaincus cette saison et restent sur deux victoires face à Auxerre (2-0) et Montpellier (3-1). De son côté, Reims a eu plus de mal mais sort d’une victoire avant la trêve contre Rennes (2-1) et avait notamment accroché le nul à Marseille (2-2). Dès les premiers instants, la rencontre a été très équilibrée. Pour autant, les locaux ont allumé la première mèche dans ce match assez emballant.

Après la grosse occasion de Matthis Abline quelques secondes auparavant (26e), Douglas Augusto a ouvert le score d’une frappe écrasée du gauche (1-0, 28e). Mais pendant qu’Abline a encore vendangé (31e), les ouailles de Luka Elsner n’ont pas tardé avant de réagir et Marshall Munetsi a profité d’un centre parfait de Sangui pour égaliser (1-1, 34e). Manquant cruellement d’efficacité, le FCN a continué de croquer au retour des vestiaires à l’instar des occasions manquées d’Abline (55e), encore, et Tino Kadewere (56e). Et à force de rater des occasions, les pensionnaires de la Beaujoire se sont exposés à un hold-up. Ce dernier s’est bien produit quand Keito Nakamura a marqué d’une frappe limpide à l’entrée de la surface dans le temps additionnel (1-2, 90+1e). Première défaite de la saison pour la bande à Antoine Kombouaré qui peut nourrir des regrets. De son côté, Reims fait la bonne affaire et grimpe à la 6e place.

Babicka sauve encore Toulouse, Angers débloque son compteur

Dans le même temps, Strasbourg recevait Angers, lanterne rouge. En difficulté depuis le début de saison, le promu angevin était à la recherche de ses premiers points ce samedi. Et au terme d’une belle bataille, c’est chose faite. Concédant pourtant l’ouverture du score de Sebastian Nanasi, auteur de son deuxième but en autant de matches avec le RSCA (1-0, 30e), le SCO a réagi en seconde période. Après des alertes d’El Melali (55e) et Abdelli (56e), c’est finalement Bamba Dieng, en renard des surfaces (1-1, 62e), qui a permis au club angevin de glaner son premier point de la saison. Un point précieux qui leur permet de refiler le statut de lanterne rouge à Montpellier.

Classement live Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Lens 8 4 3 2 2 0 4 1 5 Nantes 7 4 3 2 1 1 6 3 6 Reims 7 4 0 2 1 1 6 6 7 Rennes 6 4 3 2 0 2 8 5 8 Lille 6 4 1 2 0 2 5 4 9 Le Havre 6 4 -1 2 0 2 6 7 10 Strasbourg 5 4 1 1 2 1 8 7 11 Toulouse 5 4 0 1 2 1 4 4 12 Nice 4 4 0 1 1 2 6 6 13 Lyon 4 4 -4 1 1 2 4 8 14 Brest 3 4 -4 1 0 3 6 10 15 Auxerre 3 4 -6 1 0 3 3 9 16 ASSE 3 4 -6 1 0 3 1 7 17 Angers 1 4 -6 0 1 3 2 8 Voir le classement complet

Le troisième match de 17h avait lieu à Toulouse. Toujours à la recherche de sa première victoire de la saison, le TFC avait une occasion en or ce dimanche. Consciencieux, les hommes de Carles Martinez Novell, prolongé cette semaine, ont accompli leur mission. Après un premier acte terne, les Violets ont accéléré après l’heure de jeu et plusieurs avertissements havrais. Auteur des deux premiers buts de la saison toulousaine, Shavy Babicka a récidivé et a ouvert le score d’un lob astucieux (1-0, 70e). En fin de rencontre, Yann Gboho a parachevé le succès des siens d’une frappe somptueuse aux 25 mètres (2-0, 86e).

Les résultats de 17h

Nantes 1-2 Reims : Douglas Augusto (28e) / Munetsi (32e), Nakamura (90+1e)

Strasbourg 1-1 Angers : Nanasi (30e) / Bamba Dieng (62e)

Toulouse 2-0 Le Havre : Babicka (70e), Gboho (86e)