OL : Aulas promet des moyens conséquents pour le mercato

Hier, on apprenait que l'homme d'affaires américain Foster Gillett était en passe de devenir le nouveau propriétaire de l'OL, en rachetant plus de 50% des parts du club rhodanien. En marge de la présentation d'Alexandre Lacazette, Jean-Michel Aulas s'est exprimé sur le sujet, pour calmer le jeu quant à la vente, mais aussi pour rassurer sur les moyens financiers à venir.

« C'est vrai que nous sommes en train de faire en sorte de changer d'actionnaire, car 2 actionnaires sont sortants. C'est une procédure extrêmement surveillée. L'intérêt de tous les gens qui sont actionnaires en bourse peut être mis en difficulté. Oui, il y a un certain nombre de discussions, non il n'y a rien de conclu. Et je pense même que les informations qui sont trop précises quand elles sont inexactes peuvent contribuer à ce que les choses ne se fassent pas. Il y a un processus qui est en cours, il n'y a aucune certitude sur les discussions menées. Le point important, c'est que dans toutes les discussions, on allait faire un renforcement des fonds propres significatif. C'est pour ça qu'on est aussi à l'aise pour lancer le recrutement. Et que j'allais rester à la tête du club », a lancé JMA. Tout n'est pas encore bouclé, même si Aulas a tenu à affirmer de nouveau : « on aura les moyens de nos ambitions et je serai présent en tant que PDG dans le futur ».