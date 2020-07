FC Barcelone : Antoine Griezmann a parlé avec Quique Setién

Le feuilleton Antoine Griezmann agite toute l'Espagne mais aussi la France depuis les événements survenus lors du choc entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid (2-2). Pour rappel, l'international français de 29 ans (78 sélections, 30 buts) avait dû patienter jusqu'à la 90e minute pour que Quique Setién se décide enfin à le faire entrer en jeu alors que les Blaugranas devaient marquer un but pour l'emporter.

Depuis, les rumeurs vont bon train. Mais cet après-midi, la Cadena COPE révèle que, malgré le contexte difficile, Grizi n'a pas l'intention de quitter les Culés lors du prochain mercato estival. Enfin, à une condition. La radio espagnole ajoute en effet que l’entraîneur du Barça est allé parler à son joueur. Ouvert au dialogue, le Français lui aurait répondu qu’il n’avait pas besoin de venir justifier ses choix. Cependant, le média précise que le natif de Mâcon aurait suggéré à ses dirigeants que si Setién restait à la tête du Barça, il pourrait reconsidérer son avenir en Catalogne.

