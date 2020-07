FC Barcelone : le clan Griezmann monte au créneau !

Une humiliation. En faisant entrer Antoine Griezmann à la 90e minute du choc face à son ancien club l'Atlético de Madrid, l'entraîneur du FC Barcelone a enfoncé le clou et prouvé le déclassement de l'international français. Recruté 120 M€ et devenu simple remplaçant après avoir longtemps déçu, il est vrai, cette saison, pour des raisons diverses. La pilule a du mal à passer dans le clan Griezmann. Le père du joueur n'a ainsi pas résisté à publier un commentaire musclé au sujet de l'entraîneur espagnol...

Devenu une simple solution de rechange au cœur d'une fin de saison pourtant décisive, Antoine Griezmann (29 ans) avait pourtant été prévenu par son coach, comme le révèle Le Parisien. En effet, Setién aurait averti son joueur que son temps de jeu diminuerait. Mais Grizou ne s'attendait pas à un tel recul dans la hiérarchie. Avec moins de 15 minutes de jeu au total des deux dernières rencontres, il aurait du mal à comprendre la raison de ce choix.

Pas de départ cet été

Et c'est son clan qui va se charger de hausser le ton auprès du Barça. La sœur et conseillère du joueur, Maud Griezmann, a ainsi prévu de se rendre en Catalogne pour une réunion avec les dirigeants barcelonais la semaine prochaine. Elle attend des explications sur le traitement particulier réservé à son frère. Et fera aussi savoir qu'il ne bougera pas cet été.

Car la presse espagnole expliquait ce mercredi que le Barça était désormais enclin à se débarrasser de Griezmann, au regard des difficultés rencontrées. Or, l'attaquant français, auteur de 14 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues, n'a aucune intention de quitter le FC Barcelone lors de ce mercato estival et refusera d'être inclus dans le moindre échange. Le bras de fer peut commencer.