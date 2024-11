Reims prolonge sa pépite Yaya Fofana

Yaya Fofana va continuer l’aventure avec le Stade de Reims. Le milieu de terrain ivoirien a prolongé son contrat jusqu’en 2029 avec le club champenois. Auteur d’un but exceptionnel en début de saison face à l’Olympique de Marseille, le joueur de 20 ans a convaincu depuis le début de saison et a déjà pris part à 10 des 11 rencontres possibles en Ligue 1 avec Reims, pour 1 but et 1 une passe décisive.

«Yaya est un meneur de jeu prometteur, capable de faire basculer un match», a déclaré Pol-Edouard Caillot, directeur sportif du Stade de Reims dans un communiqué. Avec cette prolongation de contrat, le droitier va également récupérer le numéro 8 de la formation rémoise. Passé par le RC Lens avant de débarquer à Reims, le natif de Yopougon va donc pouvoir s’installer dans la durée au stade Auguste-Delaune.