Serie A : la Fiorentina arrache un match nul inespéré, coup d'arrêt pour Bologne

Pour le compte de cette 32e journée de Serie A, La Fiorentina (14e) accueillait sur sa pelouse une surprenante équipe de l’Hellas Vérone (9e). Les hommes d’Ivan Juric, séduisants cette saison, restaient sur un bon match nul obtenu il y a trois jours contre l’Inter et abordaient donc cette rencontre de la plus sereine des manières. A l’inverse, c’est la crise chez les Violets depuis quelques semaines. Victorieux deux fois en huit matches depuis la reprise, les coéquipiers de Franck Ribery n’avaient pas d’autres choix que de l’emporter pour se donner un peu d’air au classement. Le match commençait et la Fiorentina doutait d’entrée avec l’ouverture du score des visiteurs. Bien servi par un bon centre de Sofyan Amrabat, Davide Faraoni effectuait un bon contrôle et trompait le portier adverse à l’aide du poteau (0-1, 18e). Au retour des vestiaires, Franck Ribery laissait sa place à Cutrone, mais rien ne changeait jusqu'à cette 96e minute et ce but de Cutrone qui permettait aux siens d'arracher un point. Au terme d'un match terne et sans réelles occasions dangereuses, l'Hellas Vérone devait finalement partager les points. Avec ce match nul 1-1, les joueurs de Vérone confortent leur 9e place au classement mais pourraient voir l'AC Milan prendre de l'avance dans la course à l'Europe ce soir sur la pelouse du Napoli.

Dans les autres matches disputés, Bologne se faisait rattraper au score dans les dernières secondes du match et concédait un match nul inattendu sur la pelouse de Parme (2-2). De son côté Lecce n'avait pas d'autres choix que de prendre des points sur la pelouse de Cagliari, en vain. Les deux équipes se quittaient sur ce score nul et vierge (0-0). L'Udinese s'est-elle inclinée sur sa pelouse contre la Sampdoria dans les derniers instants de la rencontre grâce à des réalisations de Federico Bonazolli (84e) et Manolo Gabbiadini (90+3) (1-3).

Les résultats de la 32e journée de Serie A

Cagliari 0-0 Lecce

Fiorentina 1-1 Hellas Vérone : D.Faraoni (18e) pour Vérone ; P.Cutrone (90+6) pour la Fiorentina

Parme 2-2 Bologne : J.Kurtic (90+3) et R.Inglese (90+5) pour Parme ; Danilo (3e), R.Soriano (16e) pour Bologne

Udinese 1-3 Sampdoria :K.Lasagna (37e) pour l’Udinese ; F.Quagliarella (45+1), F.Bonazzoli (84e) et M.Gabbiadini (90+3) pour la Sampdoria