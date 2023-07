Betis : Nabil Fekir se prononce sur son avenir

Blessé au genou en février dernier, Nabil Fekir (30 ans) travaille d’arrache-pied pour retrouver les terrains de football le plus vite possible. Heureux en Andalousie, le Français a été questionné sur son avenir par un journaliste de l’émission El Chiringuito. Ce dernier lui a demandé s’il était sûr de rester à 100% au Betis.

Et la réponse du champion du monde 2018 a été claire. «On n’est jamais sûr à 100% dans le foot mais j’espère que je vais rester cette année.» Au Betis depuis 2019, l’ancien joueur et capitaine de l’Olympique Lyonnais se sent bien dans son club.

