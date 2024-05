PSG : Kylian Mbappé défendu par Laure Boulleau et Habib Beye

Battu 1 à 0 hier soir par le BVB au Signal Iduna Park, le PSG devra rendre une meilleure copie lors de la 1/2 finale retour de C1 la semaine prochaine au Parc des Princes. Sur le plateau du Canal Champions Club sur Canal+, Laure Boulleau a livré son analyse. «C’est sûr qu’il y a un peu de déception. J’ai trouvé que cette première mi-temps, même s’ils avaient bien commencé, au niveau de leur maîtrise j’ai trouvé qu’au niveau du plan de jeu de Luis Enrique elle était un peu ratée avec Ousmane Dembélé dans l’axe. Je trouve que ça n’avait pas très bien fonctionné. En deuxième mi-temps, je les ai trouvé plus dangereux et pour le coup, le problème a plus été la finition. Dortmund a gagné son match. J’ai trouvé que le coach avait mis en place un plan de jeu parfait. Le BVB a été plus bas que d’habitude et il a su profiter de la vitesse, notamment d’Adeyemi qui a fait très mal aux Parisiens. Il y a eu beaucoup d’occasions, des poteaux. Ils auraient pu partir au moins avec un match nul (…) Le PSG s’est fait avoir à son propre jeu (sur le but, ndlr).»

Puis, elle a donné son avis sur le match de Kylian Mbappé. «Il a été plutôt discret, c’est vrai. Après, il manquait de profondeur. On sait que Mbappé a besoin d’espace. Je trouve que Dortmund a bien joué le coup. Mais il va falloir qu’il fasse bien mieux lors du match retour et puis peut-être que le positionnement d’Ousmane Dembélé, dans l’axe, ne lui a pas permis de trouver cette profondeur alors que s’il avait eu Dembélé à droite il aurait pu réceptionner des centres. Il a eu très peu de ballons à exploiter.» Habib Beye est d’accord sur ce point. «Il doit être meilleur dans un match comme celui-ci mais on ne l’a pas servi non plus pour qu’il soit le joueur qui fasse la différence dans cette profondeur.» KM7 comme son équipe devront faire mieux le 7 mai à domicile.