L'UEFA souhaite se séparer de Gazprom

Le bras de fer continue entre la Russie et le football européen après l'invasion de l'Ukraine. À la suite de la fin du sponsoring Gazprom au Schalke 04 et la délocalisation de la finale de la Ligue des Champions, prévue au départ à la Gazprom Arena de Saint-Pétersbourg puis attribué au Stade de France à Saint-Denis, l'UEFA serait en discussions avec ses avocats pour tenter de mettre un terme au partenariat avec le géant russe de l'énergie selon les informations de The Independent.

Cette décision de l'instance européenne lui ferait perdre l'un de ses plus grands sponsors, avec qui elle est liée depuis 2012. De plus, les deux parties avaient signé un nouveau contrat pour les trois saisons suivantes en mai dernier, s'élevant à 40 millions d'euros annuels. Pour rappel, Manchester United devrait perdre un montant similaire après avoir mis un terme son accord avec Aeroflot.