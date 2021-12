ASSE - Rennes : les compositions sont tombées

La 17e journée de Ligue 1 se poursuit avec un match intéressant entre l’AS Saint-Etienne et le Stade Rennais. A domicile, les Verts optent pour un 4-2-3-1 classique avec Etienne Green dans les cages derrière Yvann Maçon, Harold Moukoudi, Mickaël Nadé et Timothée Kolodziejczak. Mahdi Camara et Ryad Boudebouz forment le double pivot. Seul en pointe, Wahbi Khazri est soutenu par Arnaud Nordin, Adil Aouchiche et Jean-Philippe Krasso.

La suite après cette publicité

De son côté, le Stade Rennais mise sur un 4-4-2 avec Alfred Gomis comme dernier rempart. La défense est constituée de Lorenz Assignon, Warmed Omari, Nayef Aguerd et Adrien Truffert. Dans l'entrejeu, Benjamin Bourigeaud, Baptiste Santamaria, Jonas Martin et Lovro Majer prennent place. Enfin, Gaëtan Laborde et Martin Terrier sont associés en attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

AS Saint-Étienne : Green – Maçon, Moukoudi, Nadé, Kolodziejczak – Camara, Boudebouz – Nordin, Aouchiche, Krasso – Khazri

Rennes : Gomis – Assignon, Omari, Aguerd, Truffert – Bourigeaud, Santamaria, Martin, Majer – Terrier, Laborde