Shakhtar - RB Leipzig : les compositions sont là

Rencontre de la sixième journée de Ligue des Champions dans le groupe F, la confrontation entre le Shakhtar Donetsk et le RB Leipzig sera décisive pour la qualification. À domicile, les Mineurs s'articulent en 4-3-3 avec Anatoliy Trubin dans les cages derrière Yukhym Konoplia, Valeriy Bondar, Mykola Matviyenko et Bohdan Mykhaylichenko. Taras Stepanenko est positionné comme sentinelle auprès d'Artem Bondarenko et Heorhii Sudakov. Seul en pointe, Lassina Traoré peut compter sur Ivan Petriak et Mykhaylo Mudryk dans les couloirs.

De leur côté, les Saxons misent sur un 4-2-3-1 avec Janis Blaswich comme dernier rempart. Devant lui, Mohamed Simakan, Willi Orban, Joško Gvardiol et David Raum forment la défense. Xaver Schlager et Kevin Kampl constituent le double pivot. Seul en pointe, André Silva est soutenu par Dominik Szoboszlai, Christopher Nkunku et Timo Werner.

Les compositions :

Shakhtar Donetsk : Trubin - Konoplia, Bondar, Matviyenko, Mykhaylichenko - Bondarenko, Stepanenko, Sudakov - Petriak, Traoré, Mudryk

RB Leipzig : Blaswich - Simakan, Orban, Gvardiol, Raum - Schlager, Kampl - Szoboszlai, Nkunku, Werner - Silva

