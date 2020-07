Les vérités de Mauro Icardi sur son transfert définitif au PSG

Un crève-coeur. Voilà comment était qualifié le départ de Mauro Icardi de l'Inter Milan dans les toutes dernières heures du mercato estival 2019. L'ancien capitaine des Nerazzurri serait bien resté en Italie, où il a bâti sa vie depuis de longues années désormais. Mais la situation, tendue, avec ses dirigeants et les supporters intéristes l'ont poussé à accepter l'offre du Paris Saint-Germain, un prêt avec option d'achat. Option d'achat qui s'est concrétisée définitivement puisque le club francilien l'a levée. Non sans suspense.

En effet, durant plusieurs mois, la presse italienne ne manquait pas de relater que l'envie première de Mauro Icardi (27 ans) était de retourner en Italie, et pourquoi pas à la Juventus Turin. Une version qui est aujourd'hui clairement démentie par le joueur lui-même. « Quand l'option d'achat est devenue une réelle opportunité, on en a discuté avec les dirigeants, avec Leonardo. On a évalué cette décision avec ma famille et on a décidé tous ensemble de rester. Leonardo m'a ensuite confirmé que l'option était levée. Ça a été facile de signer », a-t-il expliqué dans un entretien accordé au Parisien.

Mauro Icardi n'a pas hésité

De fait, Icardi n'a pas hésité à s'engager sur le long terme (2024) avec le PSG. « Dès mon arrivée d'Italie à Paris, ma décision était définitive. L'option d'achat ne pouvait se déclencher que cette saison. Mais, pour moi, tout était définitif depuis la saison passée. » Mauro Icardi dit avoir très vite tranché, mais il faut se rappeler que sa femme et agent Wanda Nara a déploré lors des premiers mois à Paris les difficultés engendrées sur le plan familial.

Le problème a été réglé puisque Mauro Icardi a désormais ramené tout ce petit monde en France. « Je me sens bien à Paris. Je rentre en Italie pendant les vacances et j'y ai passé le confinement avec ma famille. Je reste proche, à une heure d'avion à peine. Quand je veux rentrer, je peux rentrer. Et maintenant, ma famille est entièrement installée à Paris. » Ne manque désormais plus qu'à reprendre le football et la place laissée vacante par Edinson Cavani.