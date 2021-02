Strasbourg : l'énorme coup de gueule de Thierry Laurey !

La suite après cette publicité

Après avoir débuté l'année 2021 par trois succès, Strasbourg a connu un coup d'arrêt. En effet, les Alsaciens ont concédé deux nuls. Le premier face à Dijon (1-1, 24 janvier), le second contre Brest (2-2, 3 février). Entre ces deux rencontres, ils se sont inclinés 1 à 0 à domicile face au Stade de Reims (31 janvier). Le RCSA voulait mettre un terme à cette série ce week-end.

Laurey ne comprend pas pourquoi Marcelo n'a pas été expulsé

Mais la mission s'annonçait périlleuse face à une équipe de l'Olympique Lyonnais qui enchaîne les victoires. Finalement, Strasbourg s'est incliné 3 à 0 au Groupama Stadium après des buts de Memphis Depay (20e et 68e) et de Karl Toko Ekambi (30e). Une rencontre où les visiteurs ont d'ailleurs été réduits à dix très rapidement après l'expulsion d'Adrien Thomasson à la 15ème, suite à un deuxième carton jaune. Après la rencontre, Thierry Laurey est revenu sur le sujet tout en poussant un coup de gueule.

«Rien, ça ne m'inspire rien du tout (la défaite, ndlr). On se retrouve à dix de manière un peu bête je vais dire. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Malheureusement, je trouve que l'arbitre a sorti le deuxième carton jaune assez vite. Par contre, il ne l'a pas sorti du tout sur la main volontaire en début de deuxième mi-temps de Marcelo. Cela aurait valu aussi un carton rouge pour Marcelo (...) J'aurais aimé voir le match à onze contre onze quand même un peu plus longtemps pour être honnête. Après, tu le perds tu le perds. On a jamais dit qu'à onze on aurait battu Lyon. Je dis simplement, en tant que puriste, j'aurais aimé voir le match à onze contre onze».

Le coach de Strasbourg accuse

Relancé sur l'expulsion de son joueur, le technicien de 56 ans a été beaucoup plus incisif par la suite.«Tu l'as vu poser un tacle entre temps ou pas ? Alors ce sont forcément des mots. Des mots qui ne sont pas non plus...pour info, il y a un joueur d'une grande équipe française qui est venu à Strasbourg cette année qui a pulvérisé le juge de touche. Quand je dis pulvériser, je veux dire insulte sur insulte. Il n'a même pas pris un carton jaune. On ne lui a même pas fait une remarque. Nous, on a un joueur qui a dit un mot de travers il a pris un carton rouge. Je ne dis pas que c'est bien ce qu'il a fait, je dis simplement qu'au bout d'un quart d'heure de jeu, tu peux avoir un peu plus de calme et de maîtrise».

Puis il a ajouté : «car encore une fois Marcelo, vous avez vu sa main ou pas ? Elle est volontaire ou pas ? (le journaliste répond oui) Donc est -ce qu'il y a un avantage pour mon attaquant ou pas ? C'est la raison avancée par l'arbitre. Le ballon bénéficie à votre attaquant...je veux savoir quand le ballon bénéficie à mon attaquant. Par contre, la main est volontaire. Si Marcelo est expulsé au bout de 4 minutes en deuxième mi-temps, ce n'est pas la même histoire. Je ne dis pas qu'on aurait gagné encore une fois mais je dis simplement que ça rétablit l'égalité et on peut peut-être voir autre chose je ne sais pas (...) Il y a deux poids deux mesures. Il y a eu déjà un exemple avec un grand club français contre nous. Là il y a un deuxième exemple. Ce serait bien quand même qu'on soit arbitré de la même façon surtout quand ton joueur est expulsé au bout de quinze minutes. Il faut que les joueurs soient sanctionnés de la même façon». Le message est passé !