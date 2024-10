C3 : Galatasaray s’offre Elfsborg dans un match fou, Bodo/Glimt rejoint les Turcs en tête

La troisième journée de l’Europa League débutait ce mercredi et Galatasaray s’est offert un match fou contre Elfsborg. Menant 3-0 contre les Suédois avec des buts d’Icardi (28e), Pettersson (39e, CSC) et Yilmaz (44e), les Stambouliotes se sont fait peur quand Hult (52e) et Baidoo (65e sp) ont réduit l’écart. Si Akgun a redonné le large aux Turcs (83e), Larsson a remis un but pour Elfsborg (90e +2). Avec cette victoire 4-3, Galatasaray prend la première place juste devant Bodo/Glimt.

Les Norvégiens se sont offerts le club portugais du Braga. Evjen a trouvé l’avantage au retour des vestiaires (53e) mais le Malien Niakaté a égalisé peu après (64e). En fin de match, Nielsen a bénéficié d’un centre de Berg pour arracher un succès 2-1 pour les Norvégiens (90e +4).