L’Italie en folie pour l’arrivée de Randal Kolo Muani, le Real Madrid à l’assaut d’une piste inattendue

Kolo à la Juve

Fin du feuilleton. Comme le placarde La Gazzetta dello Sport sur sa Une, le gros coup Randal Kolo Muani est bouclé ! Un accord total a été trouvé entre le PSG et la Juventus pour le prêt payant du Français, sans option d’achat. Il ne manquait plus que le feu vert du joueur et bien selon nos informations, RKM a accepté l’offre. Le finaliste de la Coupe du monde 2022 a été convaincu par le discours de Thiago Motta et va donc découvrir la Serie A. Une arrivée importante pour la Vieille Dame qui s’est encore faite accrocher hier, match nul 1-1 face à l’Atalanta. C’est la 13ème fois de la saison que les Bianconeri partagent les points. Alors que l’avenir de Vlahovic est toujours aussi incertain, Kolo Muani semble avoir une carte à jouer. Selon la presse italienne, il arrivera à Turin aujourd’hui. Il est même espéré pour samedi pour le choc face à Milan.

Le Real passe à l’action

Le Real Madrid traverse une grosse zone de turbulence et les dirigeants paraissent enfin décidés à réagir. La défaite face à l’ennemi barcelonais a ouvert les yeux sur certains manques. Le staff technique considère qu’il est « nécessaire » de faire venir un latéral en janvier. C’est la priorité placarde le journal AS. Lucas Vasquez dépanne à ce poste mais le club aspire à mieux. Loin de remettre toute la faute sur lui, le Real considère qu’il n’est pas possible de terminer la saison sans une autre solution à l’Espagnol. Sans surprise, la priorité, c’est toujours Alexander-Arnold. La Casa Blanca a a offert 15 M€ à Liverpool dans une sorte d’ultimatum : prendre cet argent ou le perdre gratuitement cet été. Les Reds ont dit non et semblent prêts à prendre le risque de voir l’Anglais partir libre. De son côté, Sport rapporte l’option Kyle Walker de Manchester City. Le Real pourrait demander le prêt du joueur jusqu’à la fin de la saison en cours. Et dans le sens des départs, Aurélien Tchouameni n’est plus intouchable. Son club a ouvert la porte à son départ.

Laporta tape du poing

Si la victoire en Supercoupe d’Espagne a permis d’apaiser un peu les tensions, le Barça a vécu des semaines compliquées avec l’affaire Dani Olmo et Pau Victor. Le président Joan Laporta a souhaité régler ses comptes maintenant que son club est de nouveau en règle. “Ils ont voulu nous liquider”, reprend le journal Sport sur sa Une. Des mots très forts de sa part. Ce dernier estime qu’on a essayé de faire tomber l’institution barcelonaise au cours de cette affaire. Il a souhaité donner tort à ceux qui prétendent que le club est mal géré et financièrement dans le rouge. Pour le boss Blaugrana, tout ceci n’est qu’un tissu de mensonges destiné à nuire au club catalan. Mundo Deportivo relaye aussi sur sa Une la prise de parole musclée de Laporta. Le Catalan a assuré en conférence de presse que le projet de Super Ligue se poursuivait et qu’il était hors de question pour ceux qui l’ont conçu d’abandonner l’idée.