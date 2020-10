PSG : la mise au point d'Edinson Cavani sur sa relation avec Neymar

Il va falloir s'y habituer pour les supporters du PSG, Edinson Cavani (33 ans) portera désormais le maillot de Manchester United. El Matador pourrait même croiser ses anciens partenaires au Parc des Princes en Ligue des champions le 20 octobre prochain, date de la confrontation entre les deux équipes. Dans une interview accordée à ESPN Argentina, le buteur uruguayen est revenu sur sa relation au PSG avec Neymar. Deux hommes qui ne passaient pas forcément beaucoup de temps en dehors du terrain pendant leurs années communes à Paris.

« La seule fois où je me suis disputé avec Ney, tout le monde le sait, c'est le match contre Lyon. On a eu une dispute et même dans les vestiaires, il y a eu une discussion et tout... Le reste, tout ce que l'on peut dire à propos de nos disputes n'est pas vrai. Sincèrement, ce n'est pas vrai [...] Oui, on est très différents. Comme je l'ai toujours dit, dans un groupe, on n'est pas obligé d'être tous amis ou frères. Ce qui compte à l'intérieur d'un groupe, selon moi, c'est d'être ami sur le terrain, se protéger les uns des autres, courir les uns pour les autres. Après dans le vestiaire, il n'y a pas besoin de prendre un maté avec tout le monde, ni sortir pour manger avec tout le monde, » a ainsi commenté l'international uruguayen. Les deux hommes auront donc l'occasion de se revoir le 20 octobre prochain au Parc des Princes...