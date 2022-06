Argentine : Carlos Tévez bientôt entraîneur ?

Après une longue et belle carrière débutée et terminée en Argentine, en passant par l'Angleterre, l'Italie et même la Chine, Carlos Tévez annonçait prendre sa retraite il y a quelques jours. Cependant l'Apache pourrait ne pas rester longtemps loin des terrains.

En effet, selon ESPN, l'ancien joueur de Manchester City a reçu une offre pour devenir l'entraineur principal de Rosario Central après le limogeage de Leandro Somoza mardi dernier. «Je vais être un entraîneur, j'ai pris cette décision. J'ai un projet de travail avec mes frères depuis plusieurs mois. Je suis très enthousiaste. Je peux commencer tout de suite», prévenait déjà Tévez lors de l'annonce de sa retraite.