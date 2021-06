Pays-Bas : Jasper Cillessen forfait pour l'Euro

J-10 avant l'Euro 2020. Une compétition qui est déjà dans toutes les têtes. Du côté des Pays-Bas, Frank de Boer va devoir faire face à l'absence de Jasper Cillessen. C'est ce qu'a annoncé la fédération néerlandaise ce mardi.

La suite après cette publicité

«Jasper Cillessen va manquer l'Euro 2020. Le gardien de but a été testé positif lors d'un test PCR la semaine dernière et il s'est isolé. Marco Bizot, qui faisait déjà partie du groupe en tant que quatrième gardien, fait désormais partie de l'équipe officielle». De Boer n'a pas souhaité prendre de risque et a donc décidé de se passer du portier.

🔸 Jasper Cillessen misses #EURO2020



ℹ️ The goalie tested positive in a PCR test last week and went into self-isolation. Marco Bizot, who was already part of the group as the fourth goalkeeper, is now part of the official #EURO2020 squad.



Get well soon, Jasper! 🍀#WeTheWave