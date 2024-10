Aliou Cissé ne serait plus le sélectionneur du Sénégal

C’est une bombe lâchée par la presse sénégalaise ce mercredi matin. Alors que le Sénégal se prépare à disputer deux rencontres qualificatives à la prochaine CAN 2025 face au Malawi, cela pourrait bien se faire sans Aliou Cissé. Le sélectionneur, vainqueur de la CAN en 2021, n’est officiellement plus le coach de l’équipe national puisque l’Etat sénégalais, qui gère donc le contrat du coach, a décidé de ne pas renouveler son contrat qui se terminait fin aout 2024.

Selon les informations de Sud Quotidien et confirmées par Taggat, la fédération sénégalaise a été informée de cette décision ce mercredi via un courrier. Cette décision est prise en raison «d’un désamour grandissant entre l’équipe nationale et le public ces derniers mois», explique le média sénégalais qui ajoute qu’Aliou Cissé a déjà été mis au courant de cette décision. L’État aimerait nommer un sélectionneur sénégalais pour lui succéder.