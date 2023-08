OM : la réaction à chaud de Vitinha après le match nul à Metz

L’Olympique de Marseille doit se contenter d’un point après son match nul concédé à Saint-Symphorien face au FC Metz (2-2). Entré en jeu en seconde période, l’attaquant portugais Vitinha s’est montré décisif en inscrivant le deuxième but des siens, pour ainsi obtenir le score de parité en Moselle, et ce d’une belle frappe à ras de terre au premier poteau pour tromper la vigilance d’Alexandre Oukidja (82e).

Interrogé au micro de Prime Video à l’issue de la rencontre, l’ancien de Braga s’est confié sur ce match, compliqué pour ses coéquipiers sur le plan physique : « C’était un match difficile, en plus du match de Ligue des champions qui était trop long (3e tour préliminaire de LdC retour face au Panathinaïkos, ndlr). Physiquement, c’était difficile pour l’équipe, On va continuer à travailler. L’équipe va continuer à travailler, et moi aussi, et ce sera mieux à l’avenir.»