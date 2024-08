Mercato Lens : Will Still fait le point sur Kevin Danso

Kevin Danso va-t-il jouer son dernier match avec le RC Lens contre Brest, ce dimanche ? L’Autrichien est annoncé proche de l’AS Roma. À la veille de ce premier match de la saison de Ligue 1 à Bollaert, Will Still a été interrogé sur l’avenir du défenseur de 25 ans. Il assure qu’il n’est pas perturbé par tout ce qui se dit autour de lui actuellement.

« Mon discours n’a pas changé. Il est là, toujours là et sera là demain. Il est à 100 % impliqué et se donne à cœur ouvert pour le bien de l’équipe et pour son bien à lui. On sait qu’il y a des choses qui bougent, des offres qui sont attendues et qui vont être faites. Mais pour l’instant, ce n’est pas le cas et Kevin (Danso) est toujours là », a déclaré Still en conférence de presse.