Santiago Cucci a bien voulu racheter Bordeaux

Les Girondins de Bordeaux s’illustrent désormais plus souvent en dehors que sur les terrains. Proche d’un dépôt de bilan il y a quelques saisons encore, le club de Gérard Lopez tente désormais de survivre en Ligue 2. Et l’ancien président de Lille avait d’ailleurs publiquement évoqué la possible arrivée d’un nouvel investisseur minoritaire. Après cette annonce, le nom de Santiago Cucci, ancien président intérimaire de l’OL, avait été évoqué. Dans un entretien à France Bleu, il a évoqué cette offre.

«Si on a signé une offre à Gérard Lopez ? Je vous confirme qu’on a fait une offre signée par Michaël Benabou, à Gérard Lopez, et qu’elle existe réellement. Une offre qui pour moi, était une très belle offre. On avait fait beaucoup d’efforts par rapport au fait que les Girondins, c’est un club qui nous tient à cœur. Cette offre, on n’a pas de nouvelles depuis. Quand je dis qu’elle est sérieuse… D’abord, on a travaillé à plusieurs. J’avais une équipe autour de moi, de financiers, de droit et aussi d’avocats spécialistes dans le droit. On a analysé toute la situation et on a fait une offre concrète qui permettait, pour moi, d’améliorer la situation du club par rapport à son endettement, qui permettait d’assurer à court terme», a-t-il lancé. Une offre qui n’a pas trouvé preneur visiblement.