Coronavirus, MHSC : Junior Sambia raconte

Atteint du coronavirus au mois d'avril, Junior Sambia (23 ans) avait dû être hospitalisé face à la dégradation de son état de santé, avant d'être admis en réanimation peu de temps après. Le milieu de terrain du MHSC, qui a pu compter sur le soutien de nombreux acteurs du ballon rond, a depuis récupéré. L'ancien joueur de Niort est aujourd'hui en mesure de faire du sport et se sent bien. Il est donc sorti de cette période délicate, qu'il a racontée à France Bleu Hérault lundi.

«Je ne sais pas où j’ai attrapé ça. J’ai eu mal à la tête, mal au ventre. J’ai été pris de vomissements, puis la diarrhée est arrivée. Le docteur est passé me voir. On pensait plus à une gastro. Les tests au Covid-19 étaient négatifs. Je ne me sentais pas bien donc je suis allé à l'hôpital. Ils m'ont donné des antidouleurs pour la calmer, ça allait mieux. Le lendemain, je commençais à avoir des problèmes de respiration. Franchement eux-mêmes (les médecins) ne savaient pas trop ce que j'avais, ça changeait tout le temps. Ils m'ont dit que j’avais le Covid-19 deux jours avant la sortie de l’hôpital», a expliqué Junior Sambia, avant d'évoquer sa sortie de l'hôpital. «Franchement pour moi, c’était pas pareil. J’ai eu peur au début, quand j'avais du mal à respirer. Quand je suis sorti du coma, j’étais juste faible au réveil, mais je n’ai pas perçu les choses de la même manière. Je faisais déjà très attention, et là encore plus. J’évite même de sortir, je sors rarement. Les courses, je préfère les faire faire et je reste chez moi, c’est mieux». Le milieu relayeur de Montpellier a conclu en soutenant la décision de la LFP de mettre fin à l'exercice 2019-2020 de Ligue 1.