Le nouveau capitaine de l’Allemagne est connu

Joshua Kimmich est le nouveau capitaine de la Nationalmannschaft. Avec les retraites internationales de Manuel Neuer et d’Ilkay Gündogan, le capitaine pendant le dernier Euro, le milieu de terrain du Bayern Munich héritera du brassard. « Les nouveaux capitaines sont Joshua en premier et Antonio Rüdiger et Kai Havertz comme suppléants », a déclaré Julian Nagelsmann en conférence de presse.

Avec ses 91 sélections, pour 6 buts, Kimmich est aujourd’hui l’un des cadres de la sélection allemande. L’ancien entraîneur du Bayern a justifié son choix ainsi : « Kimmich est un joueur qui a une opinion claire, qui n’est peut-être pas la même que la mienne et qui n’a pas peur de l’exprimer face à l’entraîneur. C’est un modèle pour tout le groupe, il donne toujours le maximum, veut toujours s’entraîner, parfois trop, n’est jamais fatigué, veut toujours gagner ». Capitaine Kimmich devrait faire ses débuts avec le brassard, ce samedi, en Nations League face à la Hongrie.