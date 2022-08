Juventus, EdF : Paul Pogba bientôt fixé pour le Mondial !

Paul Pogba va-t-il manquer le Mondial 2022 ? Si les Bleus de Didier Deschamps retiennent leur souffle, le milieu de terrain de la Juventus Turin devrait rapidement être fixé sur la durée de son indisponibilité. Victime d'une lésion au ménisque latéral du genou droit, le Français de 29 ans doit, en effet, consulter le docteur Bertrand Sonnery Cottet, chirurgien du centre orthopédique Santy de Lyon, ce lundi.

Comme indiqué par RMC Sport, Pogba va donc passer un examen déterminant avec le chirurgien du centre orthopédique Santy, réputé dans le milieu du sport et du foot en particulier. À noter que Bertrand Sonnery Cottetqui avait notamment opéré Zlatan Ibrahimovic fin mai. Si celui que l'on surnomme La Pioche décide de se faire opérer, l’ancien Red Devil devrait être éloigné des terrains durant trois à cinq mois et son retour ne serait pas effectif avant 2023... Pogba peut malgré tout éviter l’opération en optant pour un autre traitement moins long (entre 40 et 60 jours) mais le risque est plus grand à long terme. Triste dilemme...