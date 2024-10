Samir Nasri tacle le PSG sur l’affaire Ousmane Dembelé

Ousmane Dembelé n’est pas du voyage à Londres pour le premier choc de la saison du PSG en Ligue des Champions. C’est de son canapé qu’il va regarder la rencontre entre ses partenaires et Arsenal. Le champion du monde 2018 paye sa discussion musclée avec Luis Enrique après le match face au Stade Rennais (3-1).

Une mise à l’écart qui est loin de faire l’unanimité dans le vestiaire du PSG à contrario de la direction parisienne qui a soutenu le choix du technicien ibérique qui a voulu marquer les esprits. Interrogé sur le sujet sur Canal +, Samir Nasri a fustigé ce choix pour le moins radical. L’ancien international tricolore ne comprend pas comment on peut délibérément se priver d’un tel joueur pour une rencontre aussi décisive. « Ils lui ont déjà pris la prime d’éthique apparemment. Ça suffisait comme sanction. Le mettre à l’écart, pour moi, c’est se tirer une balle dans le pied. On peut dire ce qu’on veut, ok il a du déchet, dans le dernier geste, mais il fait tellement de différences et son entente avec Hakimi apporte tellement à son équipe, que je trouve que Luis Enrique veut trop asseoir son autorité. » Voilà qui est dit.

