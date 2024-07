Stade Rennais : Frédéric Massara promet un mercato de folie !

«Je vais faire le maximum pour aider le club à grandir encore et poursuivre le projet. J’ai la certitude que l’on peut faire du bon travail, il y a toutes les conditions pour réussir : la force des actionnaires, un club solide et des joueurs de qualité. On est bien positionné pour faire quelque chose qui plaise à la ville et aux supporters». Ces mots sont ceux de Frederic Massara, nouveau dirigeant flambant neuf du Stade Rennais. L’ancien patron de l’AC Milan compte bien mettre les petits plats dans les grands, à l’approche du pique juillettiste du marché des transferts estival. Le directeur sportif italien des Rouge et Noir a répondu à toutes les questions dans un grand entretien accordé au site officiel des pensionnaires du Roazhon Park.

Evidemment, renforcer l’effectif est la principale mission de Frederic Massara : «La priorité est d’avoir une équipe forte. Le Stade Rennais F.C. a toujours été compétitif. Ça passera bien sûr par les qualités techniques et physiques des joueurs, mais une grande organisation de jeu a toujours donné de grands résultats. Je suis sûr qu’avec notre coach, on arrivera à produire de grands matchs et donner de la satisfaction à tous les supporters», a ensuite poursuivi le nouveau dirigeant du club breton. Mais ce n’est pas tout, en cette période estivale, c’est le mercato qui prend beaucoup de place dans l’espace médiatique actuel. Avec le maintien de Julien Stéphan sur le banc du Stade Rennais, les Bretons y gagnent une certaine stabilité dans le projet sportif marqué par une révolution dans ses nouvelles idées.

Des promesses dorées !

C’est un secret pour personne. Le Stade Rennais possède l’un des meilleurs centres de formation de France et Frederic Massara en a conscience. Il compte bien s’appuyer sur cette force dans son projet de progression : «On parle d’un même projet, il est clair depuis des années. On veut être un club qui développe des jeunes à fort potentiel au plus haut niveau tout en constituant en parallèle un groupe compétitif. Le Stade Rennais F.C. veut retrouver l’Europe après une saison qui n’a pas été à la hauteur des attentes. L’ambition est de faire mieux et de tout donner. Je vois #ToutDonner un peu partout au club, ce sont de très beaux mots. On doit se mettre au travail, moi le premier. On le fait avec toute l’équipe, les résultats n’arrivent pas sans efforts. Il y aura des changements mais le projet reste le même, être compétitif et rendre orgueilleux le Stade Rennais F.C», a-t-il affirmé. Plusieurs joueurs rennais ont été d’ailleurs nominés aux Golden Boy 2024 comme Jeanuël Belocian et Désiré Doué.

La meilleure illustration est justement la gestion du dossier Désiré Doué qui attire toutes les convoitises. Massara sait que les jeunes peuvent jouer un rôle dès à présent : «L’Académie est un pilier de la politique sportive et je me dois de l’appliquer. Les investissements faits actuellement sont pour le présent et le futur. C’est la meilleure garantie que l’on peut obtenir pour avoir des résultats. La formation est une priorité et l’on doit continuer de miser dans ce secteur. Le travail est excellent, on doit continuer dans cette direction. La capacité du club à accompagner un joueur du plus jeune âge jusqu’à l’équipe première est quelque chose qui a été construit dans le temps, au fur et à mesure. Ça se consolide chaque jour et ce sera encore comme cela», a-t-il déclaré. Ces dernières années, des joueurs tels que Ousmane Dembélé, Jérémy Doku ou encore Eduardo Camavinga ont explosé sous le maillot rouge du club rennais.

Attention à ne pas sous-estimer le mercato traditionnel. En cas de grosses ventes, Rennes se devra de renforcer ses rangs : «les échanges sont quotidiens. Il est encore un peu tôt pour dire que des joueurs vont arriver dans quelques jours mais on travaille sur plusieurs dossiers bien évidemment. Nous sommes confiants quant au fait de trouver les joueurs qui combineront bien avec l’effectif actuel. L’effectif est incomplet car plusieurs joueurs sont encore avec leur sélection. Que l’on ait des éléments dans des sélections nationales, c’est une bonne nouvelle mais il est vrai que ça nous aide un peu moins pour construire l’équipe. Cela va venir et nous sommes confiants encore une fois dans le fait de faire des choses intéressantes. Il y aura des opportunités jusqu’au dernier jour. L’objectif est de construire l’équipe la plus forte possible, faire venir des joueurs qui vont servir au collectif aux meilleures conditions possibles. S’il faut être patient pour construire un effectif qui apporte des satisfactions, on le sera». En tout cas, Massara est prêt à mettre Rennes aux sommets de la Ligue 1.