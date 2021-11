Omar da Fonseca se lance dans un projet de rachat de club

Célèbre consultant de beIN Sports, Omar da Fonseca se lance dans le projet de rachat du Tours FC. L’entourage de l’Argentin l’a annoncé via un communiqué, ce dernier a évolué avec le club tourangeau comme joueur de 1982 à 1985. Dernier de Ligue 2 lors de la saison 2017/2018, le club a été rétrogradé en Régional 1 en juillet dernier.

« Ancien joueur emblématique du Football Club de Tours, Omar Da Fonseca a décidé de s'inscrire dans le projet de reprise du club Ciel et Noir ; « Le projet d'unité de tout un territoire ». Pour en savoir plus sur notre projet, ses perspectives et ambitions, Omar da Fonseca, Guillaume Barré et Ludovic Carteault (Président de l'association Tours FC), vous invitent à une conférence de presse à l'auditorium de la Bibliothèque centrale de Tours aux côtés d'Emmanuel Denis (Maire de Tours) et de Frédéric Augis (Président de Tours Métropole) le jeudi 18 Novembre 2021. »