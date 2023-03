Gladbach : Manu Koné fixe une priorité pour son avenir

Titulaire indiscutable dans l’entrejeu du Borussia Mönchengladbach, Manu Koné (21 ans) a évoqué son avenir dans un entretien accordé au Parisien. L’occasion pour celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2025 de revenir sur la rumeur PSG. Une destination possible pour l’intéressé… tant qu’il joue ! «Pour l’instant je suis à Mönchengladbach. Je vis bien les rumeurs, je ne fais pas attention à tout ce qui se dit. C’est plus mon entourage et mes amis, qui m’envoient les articles».

La suite après cette publicité

«C’est une fierté pour eux de voir mon nom associé à de grands clubs, mais moi ça ne me fait ni chaud, ni froid. Je préfère terminer ma saison tranquillement. Après, il se passera ce qui doit se passer. Le PSG ? (Il sourit). C’est vrai que je suis Parisien, je suis né et j’ai été formé ici (passé par le Paris FC et Boulogne-Billancourt). Il y a un lien logique. Mais que ce soit Paris ou un autre club, peu m’importe. Je veux juste jouer au football. À Mönchengladbach, je joue. Donc, si je dois partir, je penserai d’abord à jouer». Le PSG est prévenu.

À lire

Équipe de France, Gladbach : la folle ascension de Manu Kouadio Koné