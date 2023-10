Ballon d’Or : Pep Guardiola a choisi entre Haaland et Messi

Le Ballon d’Or 2023 sera connu d’ici une dizaine de jours seulement. Lionel Messi et Erling Haaland sont les deux grands favoris et le suspense est toujours entier même si la presse espagnole a révélé que la Pulga allait bien soulever son 8e Ballon d’Or prochainement. Interrogé sur le futur vainqueur, Pep Guardiola, coach d’Haaland, et ancien coach de Messi au Barça, a tenu à défendre l’attaquant norvégien, même s’il reconnait que voir LM10 gagner ne serait pas un vol.

« J’ai toujours dit que le Ballon d’Or devait être séparé en deux sections. Un pour Messi et un pour les autres. Haaland devrait gagner oui et oui. Nous avons gagné le triplé, il a marqué un million de buts. J’adorerais qu’Erling gagne. Mais bien sur Messi… La pire des pires de ses saisons est la meilleure des autres joueurs. Leo a gagné la Coupe du monde ! Les deux méritent.»