Samir Nasri chahuté par un supporter

Qui mieux que Samir Nasri pour incarner le choc entre Arsenal et Manchester City en Premier League ? L’international français a évolué pour les deux clubs au cours de sa carrière, et il était logiquement présent sur la pelouse en tant que consultant pour la chaîne Canal Plus. Mais visiblement, certains supporters des Gunners n’ont pas encore digéré son départ en 2012 pour les citizens, qui avait à l’époque défrayé la chronique.

Ainsi, Talksport rapporte que Samir Nasri a été pris à partie par un fan particulièrement excité, alors qu’il était à l’antenne. Pendant plusieurs minutes, le supporter l’a insulté, sans que les stewards n’interviennent. L’individu aurait ensuite déclenché une bagarre dans les tribunes, ce qui a conduit à son expulsion de l’Emirates Stadium. Un journaliste anglais présent a décrit par la suite Samir Nasri comme "secoué" par ce qu’il venait de vivre.