EdF : avancées significatives entre les Bleus et la FFF pour les droits d’images

Une réunion décisive a eu lieu ce mercredi au siège de la Fédération française de football alors que le conflit des droits à l’image oppose l’instance dirigeante aux joueurs de l’équipe de France depuis maintenant presque deux ans. Mis en lumière par Kylian Mbappé et son refus public de participer à un séance photo en mars 2022, la polémique s’était poursuivie avant la Coupe du Monde au Qatar lorsque la star du Paris Saint-Germain avait refusé une nouvelle fois de prendre part à un autre shooting, faute d’évolution de la convention liant joueurs et Fédération. Mais les choses pourraient bien évoluer rapidement. Si une nouvelle convention collective avait déjà été envoyée il y a déjà plusieurs mois, de nouvelles discussions ont été entamées après la nomination de Philippe Diallo au poste de président de la FFF.

Et ce mercredi, un premier objectif a été atteint lors d’une réunion avec le directeur général de l’instance dirigeante, Jean-François Vilotte, les avocats de Kylian Mbappé (Me Delphine Verheyden) ainsi que la mère de l’attaquant parisien et les avocats d’Antoine Griezmann (Me Sevan Karian). Toutes les parties prenantes ont rapproché leur position autour d’une nouvelle convention collective même si cette dernière doit encore être validée par les les joueurs et leurs avocats. Si tous les détails de cette dernière n’ont pas encore filtré, un comité commun entre la FFF, l’UNFP et les joueurs pourrait être créé afin de permettre aux Bleus de donner leur avis sur les différents partenariats liés aux droits d’images. L’objectif final étant de trouver une solution avant le prochain gros rendez-vous international, l’Euro 2024.