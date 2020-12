PSG : Julian Draxler de retour dans le groupe contre Basaksehir

Demain soir, le Paris Saint-Germain joue un match crucial pour sa survie européenne puisque les Franciliens peuvent se qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions en cas de succès contre Istanbul Basaksehir. En ballotage favorable, la formation francilienne devra composer avec quelques absences puisque Juan Bernat, Mauro Icardi et Pablo Sarabia sont toujours blessés.

En revanche, Julian Draxler qui avait contracté un claquage va pouvoir faire son retour pour cette rencontre et sera donc à disposition de Thomas Tuchel. Le milieu allemand était sur le flanc depuis plus d'un mois et a manqué 9 rencontres.