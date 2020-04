BvB : Luis Figo estime que le Real Madrid aurait du recruter Erling Håland

Lors du mercato hivernal dernier, le Borussia Dortmund s'est attaché les services du très courtisé Erling Braut Håland (19 ans). Le prodige norvégien a alors quitté le RB Salzbourg, où il excellait, pour s'engager avec le club de la Ruhr en échange de 20M€, soit le montant de sa clause libératoire, et ce jusqu'en juin 2024. Selon Luis Figo, ancienne gloire de Santiago Bernabéu, le Real Madrid aurait dû bouger ses pions avant les Allemands sur ce dossier.

«Ils auraient dû le recruter avant le Borussia. Il marque beaucoup de buts. Håland est prêt à faire de grandes choses. Bien sûr que le Real Madrid aurait dû bouger plus tôt. C'est ça le scouting», a confié le Portugais Ballon d'Or en 2000 à Movistar, dans des propos rapportés par As. Les Merengues peuvent s'en mordre les doigts. Le prix du crack norvégien, auteur de 9 buts en 8 matches de Bundesliga, ne sera plus aussi faible à l'avenir.