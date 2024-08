Al-Orobah en passe de s’offrir Kurt Zouma et Sergio Ramos

Assez discrète depuis le début du mercato estival, l’Arabie saoudite pourrait enflammer le marché au cours des prochaines semaines. Pour rappel, la Saudi Pro League dispose de quelques semaines en plus pour opérer avec une date limite fixée au 6 octobre. Dans cette optique et selon nos dernières informations, l’écurie saoudienne d’Al-Orobah a d’ailleurs décidé d’accélérer pour deux visages bien connus du football européen.

Le premier n’est autre que Sergio Ramos. Actuellement libre de tout contrat et à la recherche d’un nouveau défi, le défenseur espagnol de 38 ans est en négociations avancées avec le club du Golfe. Si aucun accord total n’a encore été trouvé, nous pouvons vous affirmer que la formation entraînée par Álvaro Pacheco est confiante quant à la finalisation de ce deal. Mais ce n’est pas tout.

Visite médicale à venir pour Zouma, négociations avancées pour Ramos

Outre le cas de l’ex-joueur du Paris Saint-Germain, Al-Orobah a également passé la vitesse supérieure pour un certain Kurt Zouma. Un dossier qui n’est pas lié à celui de l’ancien Madrilène puisque le club saoudien compte bel et bien accueillir les deux joueurs. Dès lors et toujours d’après nos indiscrétions, le défenseur français de 29 ans s’apprête lui à poser ses valises en Arabie saoudite.

En effet, Kurt Zouma, actuellement lié à West Ham jusqu’en juin 2025, va être prêté avec option d’achat. Preuve que l’opération est sur le point d’être bouclée, le natif de Lyon passera sa visite médicale ce mardi. Défait par Al-Ahli lors de la première journée de Saudi Pro League, Al-Orobah s’apprête donc à frapper un grand coup sur le mercato estival en renforçant considérablement sa défense centrale…