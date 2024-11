Benfica - Monaco : un joueur ukrainien a refusé de serrer la main à Golovin

Renversé par Benfica hier soir (2-3) après avoir pourtant dominé et mené au score jusqu’à la 84e minute, Monaco se retrouve aujourd’hui 8e de la phase de Ligue de C1. Une place qui lui permet virtuellement d’être qualifié pour les 1/8es de finale, même si les joueurs d’Adi Hütter ont longtemps cru terminer cette 5e journée à la 2e place, derrière Liverpool.

Forcément, la déception était grande pour Golovin et ses coéquipiers après le match, d’autant que le Russe avait aussi vécu une situation plus personnelle, mais pas moins vexante, une heure plus tôt. Juste avant le coup d’envoi, le portier ukrainien de Benfica, Anatoliy Trubin, a en effet refusé de serrer la main du milieu de terrain russe. Un geste politique qui fait écho à la guerre entre l’Ukraine et la Russie depuis février 2022, et source de discussions sur les réseaux sociaux. Sur la séquence, Golovin a semblé être surpris.