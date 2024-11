AS Monaco : les joueurs expliquent pourquoi ils se sont écroulés contre Benfica

Ce soir, ce sont les regrets qui vont assaillir les esprits monégasques. A la 83e minute, les joueurs de la Principauté étaient 2e du classement de la Ligue des Champions, grâce à un succès qui leur tendait les bras face à Benfica. Ils comptaient alors 13 points sur 15 possibles. Mais en deux coups de patte d’Angel Di Maria, ce scénario s’effaçait, pour les replacer à la 8e place, avec 10 points au compteur.

Rageant pour l’ASM, qui n’a pas été aidé par l’arbitrage, nous y reviendrons. Sur Canal+, le capitaine Denis Zakaria pouvait se lamenter. « Ce sont des points perdus bêtement. On s’est arrêté de jouer alors que c’était trois points qui étaient prenables. C’est dur à dire car à dix, c’est dur de défendre. C’est à nous de travailler pour revenir lors des prochains matchs. On veut d’abord se qualifier, le top 8 ce sera un bonus », a-t-il déclaré.

L’arbitrage, pas une excuse

Effectivement, Monaco a joué à 10 suite à l’expulsion de Singo, particulièrement sévère. Averti pour contestation de manière extrêmement sévère, alors qu’il venait de subir un gros tacle, en première période, il a récolté un deuxième jaune suite à un duel aérien. Là encore, une décision sévère de la part de l’arbitre Rade Obrenovic, qui aurait dû expulser Carreras en première période. Pourtant, Eliesse Ben Seghir n’a pas voulu se cacher derrière cette injustice.

« Il va falloir qu’on gère mieux nos émotions. Certains cartons étaient un peu sévères. C’est comme ça, on ne peut pas tout contrôler. C’est à nous de mettre les ingrédients.sur le terrain pour aller chercher la victoire et ça n’a pas été le cas ce soir, on est déçu. On doit être pro, ça ne doit pas nous déstabiliser. Ca fait partie du match, l’arbitre est là, joue son rôle, c’est comme ça », a-t-il lancé sur Canal+. Monaco a payé cash ses erreurs ce mercredi, entre la passe en retrait ratée de Caio Henrique, sa nervosité dans les duels et sa mauvaise gestion des temps faibles. Mais l’arbitrage ne sera pas une excuse.